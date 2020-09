++ F1: Leclerc “sono arrabbiato non ho guidato bene” ++

(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Sono arrabbiato, devo smaltire e

calmarmi La gara è domani, dove si mettono punti. E’ stato un

weekend difficile, non ho guidato bene”. Così Charles Leclerc –

che partirà con l’11/o tempo domani a Sochi – ai microfoni di

Sky sport. “Stavo prendendo ritmo in qualifica, mi spiace non

aver visto cosa avevamo come potenziale – ha aggiunto – Gomme?

Se c’è un vantaggio è buono, ma non è così netto. Avrei

preferito partire ottavo senza scelta gomme, cercheremo di

massimizzare il risultato con quello che abbiamo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte