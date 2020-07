F1: Leclerc “tanto lavoro da fare, ma nessuna frustrazione”

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Non c’è alcuna frustrazione da parte

mia. Dobbiamo essere onesti, stiamo vivendo un periodo

difficile, non è un momento semplice. Ci vorrà parecchio lavoro

per tornare al livello a cui dobbiamo essere”. Alla vigilia del

Gran Premio d’Inghilterra Charles Leclerc è consapevole che la

Ferrari ha di fronte un gran lavoro per tornare ai livelli che

le competono. “Al momento non siamo dove vorremmo essere. C’è

tantissimo lavoro da fare ma nessuna frustrazione, siamo

motivati a provare a rendere le cose migliori e a lavorare nel

modo migliore possibile per vedere i progressi” (ANSA).



