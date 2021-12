F1: Mazepin positivo, non correrà ad Abu Dhabi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ABU DHABI, 12 DIC – Il pilota della Haas Nikita

Mazepin è risultato positivo al test per il Covid-19 e non

prenderà parte all’ultimo GP della stagione di Formula 1Fca ad

Abu Dhabi. “Nikita è asintomatico e sta fisicamente bene, ma ora

si autoisolerà e aderirà alle linee guida delle autorità

sanitarie pubbliche competenti, con la sicurezza come priorità

assoluta per tutte le parti interessate”, ha affermato il suo

team in una nota.

Il pilota di riserva della Haas Pietro Fittipaldi è ad Abu

Dhabi, ma gli organizzatori della Formula 1 hanno spiegato che

poiché il brasiliano non ha preso parte ad almeno una sessione

questo fine settimana, non è idoneo a sostituire il russo. Di

conseguenza, Haas correrà con una sola vettura, guidata da Mick

Schumacher. (ANSA).



