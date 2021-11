F1: Messico; Leclerc ottimista “saremo competitivi”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – E’ ottimista Charles Leclerc per il

gran premio del Messico di domenica. In conferenza stampa il

pilota della Ferrari non ha nascosto le sue ambizioni: Penso che

saremo competitivi”, ha detto.

“Sulla carta è una buona pista, ma siamo troppo lontani da

Mercedes e Red Bull – ha detto il monegasco – il pacchetto ad

alto carico aerodinamico ha funzionato bene e lo abbiamo portato

anche qui. Per questo penso che saremo competitivi”.

Leclerc ha parlato del buon momento della Ferrari: “abbiamo

disputato alcune belle gare, ed in particolare quella di Austin

è stata una corsa molto buona soprattutto perché arrivata su una

pista sulla quale non ci aspettavamo di essere più competitivi

della McLaren, che alla fine sono i nostri principali avversari

in questa stagione. Il risultato dell’ultima gara credo sia una

conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione, e se

proseguiremo su questa via sarà positivo soprattutto in ottica

futura. Ma dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a

lavorare”.

“Quest’anno cercheremo di concentrarci per mettere la squadra

al terzo posto – ha aggiunto – L’obiettivo di ogni pilota è

sempre quello di battere il suo compagno di squadra e io non

sono un’eccezione, quindi sarò più felice se terminerò la

stagione davanti a Carlos piuttosto che alle spalle, questo è

sicuro”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte