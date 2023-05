F1: Miami; Vasseur, gara che ci lascia sensazioni strane

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Una gara che ci ha lasciato

sensazioni strane perché dalle qualifiche alla domenica i

riscontri della macchina sono stati molto diversi e non sappiamo

i motivi. Non è stato tanto un problema di degrado delle

mescole, quanto di costanza della velocità in corsa”. Lo ha

detto, a Sky Sport, il Team Principal della Ferrari, Frederic

Vasseur, commentando la prova della Rosse a Miami.

Quanto ai piloti, i piloti, l’ingegnere francese ha

evidenziato le differenze tra i due ferraristi: “Leclerc ha

faticato nella prima parte, mentre Sainz nell’ultima. Vale il

discorso già fatto, sul problema legato alla costanza”. E ora

cosa può cambiare a Imola? “Porteremo degli aggiornamenti, ma

non è questa la criticità di oggi, visto che c’è una grossa

differenza tra il time-attack e la domenica. Non pensiamo a Red

Bull, ma siamo concentrati su noi stessi. Certo, la loro

velocità in gara è impressionante”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte