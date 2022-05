F1, Monaco: Leclerc in pole. Pioggia su Monaco, partenza in ritardo – LIVE

Condividi l'articolo

Altro rinvio della partenza del Gp di Monaco, a Montecarlo. In un primo momento le auto sarebbero dovute scattere alle 15,09 ma, visto che ha ricominciato a piovere, il via verrà dato alle 15,16, dietro la ‘safety car’.



Charles Leclerc, su Ferrari, parte in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’11”376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).

La vigilia – “Questa è una pole molto speciale, sono incredibilmente felice”. Queste le prime parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo aver conquistato il primo posto in griglia nel Gp di Monaco. “E’ stato un weekend molto tranquillo fino ad ora. È andato tutto perfettamente e l’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato davvero molto buono”, ha aggiunto. Quanto agli altri protagonisti, l’incidente alla Red Bull di Sergio Perez prima del tunnel nell’ultimo minuto di qualifiche ha reso impossibile un possibile attacco al tempo del monegasco: “Checo (Perez, ndr.) è andato a sbattere durante il mio giro veloce, io ho visto le bandiere gialle mentre arrivavo alla curva 8 ma non ho potuto fare molto per evitarlo”, ha dichiarato Carlos Sainz, che comunque ha salvato la sua seconda posizione. Molto dispiaciuto Perez e davvero scuro in volto Max Verstappen, che cercava di migliorare il suo quarto tempo.



