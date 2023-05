F1: Monaco; Verstappen in pole, poi Alonso e Leclerc

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Max Verstappen su Red Bull ha

ottenuto la pole del gran premio di Monaco che si corre domani

sul circuito di Montecarlo. Al fianco Fernando Alonso su Aston

Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto

tempo per Esteban Ocon (Alpine). Quinto tempo e terza fila per

la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Lewis Hamilton. Per Verstappen

è la prima pole in carriera a Montecarlo.

Nel Q1 Perez a muro alla Santa Devota e Red Bull danneggiata:

il messicano partirà ultimo. (ANSA).



