F1: Mugello; Hamilton “pista fantastica, grande pole”

(ANSA) – ROMA, 12 SET – “Il week end è stato duro, devo

essere onesto. Valtteri è sempre stato davanti a me fino al Q1,

ho dovuto lavorare sodo per migliorare dietro le quinte, le

traiettorie, le chiaccherate con gli ingegneri…”. Lewis

Hamilton dopo la storica prima pole al Mugello, commenta così la

sua prestazione in qualifica.

“La pista è fenomenale, molto impegnativa. Non so se si riesca

ad avvertire in tv la sequenza curva 6-7-8 – ha aggiunto il

britannico della Mercedes -, le forze G sono folli e e le

velocità sono elevatissime. Sono state qualifiche fantastiche,

sono felice del risultato”. (ANSA).



—

