(ANSA) – ROMA, 13 SET – Subito fuori Max Verstappen nel primo

giro del gran premio della Toscana, nona prova del mondiale di

Formula 1 che si corre sul circuito del Mugello per la prima

volta e millesima gara della storia Ferrari nel Mondiale. Parte

in testa la Mercedes di Bottas, poi Hamilton ed un super Leclerc

da quinto a terzo con la sua Ferrari. Male Sebastian Vettel

subito al box per cambiare il musetto danneggiato al via è 18/o.

