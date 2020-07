F1: orgoglio Alonso ‘con Renault miei ricordi più cari’

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – “La Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più cari in Formula 1 con i miei due titoli mondiali, ma ora guardo al futuro”. Parola di Fernando Alonso nel giorno dell’annuncio del suo ritorno in Formula 1 con una delle sue ex squadre. “È una grande fonte di orgoglio – aggiunge l’ex ferrarista – e con un’immensa emozione sto tornando nella squadra che mi ha dato una possibilità all’inizio della mia carriera e che ora mi dà l’opportunità di tornare ai massimi livelli. Ho principi e ambizioni in linea con il progetto del team. I loro progressi di questo inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022 e condividerò tutta la mia esperienza di corsa con tutti, dagli ingegneri ai meccanici e ai miei compagni di squadra. La squadra vuole e ha i mezzi per tornare sul podio, così come me” (ANSA).



