F1: Pelè ad Hamilton, non smettere di lottare per noi

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Non vedo l’ora di vederti trionfare

per il tuo ottavo titolo. Complimenti, e continua a lottare per

tutti noi”. Anche Pele’, con un messaggio via Instagram, si

complimenta con Lewis Hamilton per il suo settimo titolo in

Formula Uno. Il campione inglese li ha rilanciati tutti sul suo

profilo, da quello di Felipe Massa a Neymar e Beckam, includendo

anche in tanti video di semplici tifosi che gli hanno inviato

messaggi ieri, dopo il trionfo nel Gp di Turchia.

“Questo incredibile ragazzo – scrive Pele’ – mi ricorda

perche’ amo tanto le corse, esattamente come faceva il mio

grande amico Michael Schumacher”. (ANSA).



—

