F1: Piero Ferrari, “Schumacher persona semplice e lineare”

(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Ho avuto il piacere di avere

Schumacher ospite a casa e bere assieme una bottiglia di vino

rosso, aveva davvero piacere nell’avere questi momenti di

intimità e tranquillità. Era una persona semplice, chiara,

precisa, una personalità molto lineare. Mi spiace che ne

parliamo oggi come fosse morto, non è morto. Lui c’è ma non

riesce a comunicare”. Lo ha detto Piero Ferrari, vice presidente

del Gruppo del Cavallino, durante l’assegnazione al Premio

Mecenate al Salone d’Onore del Coni. Poi sul figlio Mick ha

aggiunto: “Sta facendo il suo percorso, è in un team che

appoggiamo. Loro hanno fatto una scelta che è quella di non

spendere nel 2021 e hanno usato una macchina che non era già

buona del 2020. Stanno spendendo tanto per il 2022 e anche noi

di Ferrari stiamo aiutando l’Haas. Speriamo di dargli per il suo

secondo anno una vettura che possa dimostrare le sue qualità”.

