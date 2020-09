F1: Piero Ferrari “SF1000 amaranto omaggio alle origini”

(ANSA) – ROMA, 09 SET – “Un traguardo così importante come i

1000 Gran Premi della Scuderia Ferrari nel Campionato del Mondo

di Formula 1 non poteva non essere contrassegnato da qualcosa di

speciale. È per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare

all’evento una livrea commemorativa: le SF1000 scenderanno in

pista al Mugello con quel colore rosso amaranto che

caratterizzava la 125 S, la prima vettura da competizione a

portare il nome Ferrari”. Così Piero Ferrari Vice Presidente

della Ferrari e figlio del Drake commenta la decisione di far

correre le Rosse con una nuova livrea: “saranno amaranto anche

le tute dei piloti. Inoltre i numeri di gara sulle vetture di

Charles e Sebastian riprendono la tradizione degli anni

Cinquanta, quando erano verniciati a mano sulla carrozzeria”.

“È un omaggio alle nostre origini – aggiunge Piero Ferrari – da

lì è partita la straordinaria storia della Ferrari,

caratterizzata dall’incessante desiderio di competere

accompagnato dalla volontà di costruire vetture stradali

eccezionali per tecnologia e design. La Ferrari è un’azienda

unica al mondo perché la sua anima è allo stesso tempo quella di

un costruttore automobilistico e di una squadra sportiva, un

nesso inscindibile che mai nessuno ha messo in discussione.

Soltanto pochi mesi fa nessuno avrebbe mai immaginato che la

millesima gara si potesse svolgere proprio all’Autodromo del

Mugello, la nostra pista. Mi fa piacere che nella denominazione

ufficiale del Gran Premio la Formula 1 abbia voluto rendere

omaggio alla Ferrari, l’unica squadra che è sempre stata

presente in oltre settant’anni di storia di questo sport”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte