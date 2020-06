F1: piloti Mercedes torneranno in pista la prossima settimana

Dopo il calcio anche la Formula 1 ricomincia a fare sul serio. E così dalla prossima settimana i piloti Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas scenderanno in pista sul circuito inglese di Silverstone la prossima settimana per prepararsi all’inizio della stagione di F1 il 5 luglio in Austria.

Martedì prossimo sarà la volta del finlandese Valtteri Bottas, mentre mercoledì toccherà al campione del mondo Lewis Hamilton guidare la Mercedes del 2018 in quanto i test privati ;;sono vietati con l’auto per la stagione in corso.

Questa sarà un’opportunità per il team di “mettere in pratica i (suoi) protocolli” prima del primo Gran Premio del 2020 sul Red Bull Ring. Secondo il sito ufficiale della F1, la Ferrari farà lo stesso in una data per ora sconosciuta e su un circuito, mentre le auto della F1 del 2020 non sono scese in pista dai test pre-stagionali di Barcellona a febbraio.

Il britannico Lando Norris (McLaren) si è messo al volante di una F3 mercoledì a Silverstone.

L’inizio della stagione è stato rinviato dalla pandemia di coronavirus e la F1 ha reso ufficiale martedì scorso un calendario per la ripresa di otto gare in Europa tra luglio e settembre. Il campionato dovrebbe poi continuare fuori dall’Europa.

