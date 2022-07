F1: piove su Silverstone, a Bottas le prime libere

Condividi l'articolo

Prima sessione di libere tormentata dalla pioggia sul circuito di Silverstone, dove domenica si corre il Gran Premio di F1. Un violento scroscio ha investito la pista proprio mentre uscivano i primi piloti. Solo in 10 hanno fatto segnare un tempo. Il migliore è di Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in 1’42″249, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton (+0.532), terza la Ferrari di Carlos Sainz (+0.718), davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (+1″552). Tutti sono usciti dai box con gomme intermedie, per poi passare alle soft, ma in pochi hanno completato più di due o tre giri, aspettando di vedere come sarebbe evoluto il meteo. Il più assiduo è stato Hamilton, con quattro giri.

