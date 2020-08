F1: pole Hamilton in Belgio, disastro Ferrari

Lewis Hamilton ha conquistato la pole del gp del Belgio (la sua sesta sul circuito di Spa), con il record della pista in 1:41.252. In prima fila partirà l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Terza la Red Bull di Max Verstappen, quarta la Renault di Daniel Ricciardo. Malissimo le due Ferrari, che sono state eliminate dalla corsa nella Q2 con il 13/o tempo di Charles Leclerc e il 14/o di Sebastian Vettel.

Vettel: “più di così non si poteva fare” – “E’ un quadro realistico, oggi la macchina può fare questo sul circuito. C’è stato qualcosa di sbagliato nell’assetto fin dal primo giorno. Questa è la macchina che abbiamo adesso e quello che possiamo fare oggi. E’ il mio lavoro, mi piace. Chiaramente non è bello rischiare di uscire al Q1 e finire 14°. Stamattina pensavamo di non entrare nel Q2, è tutto quello che possiamo fare oggi. Vedremo cosa accadrà domani”. Così Sebastian Vettel a Sky dopo la pessima qualifica delle Ferrari al gp del Belgio, entrambe fuori nella Q2.

Binotto: “Serve pazienza, si lavora per il futuro” – “Situazione difficile, non siamo contenti. Non lo è nessuno, noi e i tifosi. Dobbiamo capire e guardare avanti. Abbiamo avuto difficoltà nelle libere, i piloti non sentivano la macchina. Weekend in salita. Ma bisogna avere pazienza, stiamo lavorando per il 2021-22”. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non nasconde la delusione per la brutta prova delle Rosse nelle qualifiche del gp del Belgio. “Dobbiamo capire cosa è successo – le parole a Skysport – La gara è domani, non molliamo di un millimetro, ed è tutta da scrivere”. “Abbiamo avuto difficoltà nelle libere, i piloti non sentivano la macchina. Weekend in salita – spiega Binotto -. Abbiamo cambiato la vettura, anche nel giro di uscita, ma non siamo nel punto in cui volevamo. C’è qualcosa che ci sta sfuggendo in questo weekend, spero che i tecnici lo capiranno. Siamo a 2 decimi dal Q1, ma non è stato abbastanza”. “Questa macchina è la stessa delle ultime gare – ha aggiunto il Team principal Ferrari – il problema è circoscritto a questo weekend. Abbiamo fatto una scelta di carico più elevato pensando anche a una possibile gara bagnata per domani. E’ importante il disappunto, ma dobbiamo capire cosa è successo. I piloti non avevano fiducia, la situazione di venerdì ha compromesso le qualifiche. Serve pazienza, stiamo costruendo per il futuro e concentrati sul 2021 e 2022, cercando di fare bene in questa stagione. Ci teniamo a fare bene, soprattutto in Italia. La gara è domani, non molliamo di un millimetro, si assegnano i punti. I piloti prendono confidenza girando, in gara andiamo meglio in qualifica. Credo che domani potremo combattere con chi ci sta davanti, si può superare. La gara è tutta da scrivere”.

—

