F1: Portogallo; Bottas in testa, Ferrari Leclerc quarta

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Partenza regolare nel Gran Premio del

Portogallo di Formula 1. Avvio super della McLaren di Sainz che

partiva settimo e si ritrova in testa dopo le prime curve grazie

alla pioggia e alle migliori prestazioni delle soft. La gloria

dura non molto per lo spagnolo che dopo pochi giri viene

sorpassato dalle Mercedes di Bottas (ora al comando) e Hamilton,

secondo, e si piazza in quinta posizione. Solo tredicesima la

Ferrari di Vettel, (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte