F1: Portogallo; Leclerc, pista fantastica

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “Questa pista è fantastica! Ci sono

voluti un bel po’ di giri per prendere il ritmo perché proprio

non vedi l’apice delle curve, ma una volta che entri nel ritmo,

è davvero bella. Il fondo è estremamente scivoloso e la parte

posteriore della macchina si muove ovunque, ma penso che ciò

renda questo tracciato ancora più divertente! Il livello di

aderenza non è migliorato molto durante le sessioni, il che

potrebbe aggiungere pepe alla gara”: così Charles Leclerc

commenta sul sito Ferrari la giornata di prove libere sul

circuito di Portimao.

“Oggi è stata una giornata abbastanza buona, soprattutto per

quanto riguarda le qualifiche, direi quasi promettente – ha

aggiunto – Aspettiamo e vediamo però, dato che non abbiamo avuto

la possibilità di girare con elevato carico di carburante quando

avevamo i pneumatici 2020. Questa è stata la nostra debolezza

nell’ultima gara, quindi ancora una volta domenica scenderemo in

pista un po’ alla cieca e vedremo a quel punto come andranno le

cose”. (ANSA).



