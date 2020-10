F1: Portogallo; Mercedes domina libere 1,Ferrari Leclerc 4/a

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Dominio Mercedes nella prima sessione

di prove libere a Portimao, dove la F1 arriva per la prima volta

nella sua storia. In 1’18”410 Valtteri Bottas ha preceduto il

compagno e campione del mondo Lewis Hamilton (1’18”749) e la

Red Bull di Max Verstappen 1’19”191. Quarto tempo per la

Ferrari di Charles Leclerc (1’19”309), mentre è solo undicesimo

Sebastian Vettel (1’20”200).

Alle 16 sarà la volta della seconda sessione di prove libere.

(ANSA).



