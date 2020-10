F1: Portogallo; Vettel promuove circuito Portimao

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “Oggi la pista si è rivelata una

sfida grande ma molto interessante. All’inizio era parecchio

scivolosa, soprattutto a causa della recente riasfaltatura, ma è

resta comunque molto lisca. Era il mio primissimo giorno di

guida qui e mi è piaciuta davvero. È bello sapere che ci sono

così tanti bei circuiti a disposizione. Credo che domani sarà

ancora meglio perché la pista stessa migliorerà e noi la

affronteremo con ancora più confidenza”. Così Sebastian Vettel

commenta al sito Ferrari le libere sul circuito di Portimao dove

domenica si corre il gp del Portogallo.

“Dire quanto siamo realmente competitivi oggi non è facile –

ha aggiunto il tedesco della Ferrari – perché nel pomeriggio non

tutti i piloti hanno simulato la qualifica. Dopotutto ciò di cui

c’era bisogno oggi era girare quanto più possibile per entrare

in sintonia con il tracciato. La vettura era un po’ nervosa,

soprattutto a causa dei cambiamenti di pendenza che qui sono

continui, ma credo che sia può o meno così per tutti. La

giornata di domani ci darà un quadro affidabile dei valori in

campo”. (ANSA).



