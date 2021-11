F1, Qatar: Hamilton rilancia la sfida “Posso farcela”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “Possiamo farcela. Eccome”. Lewis

Hamilton rilancia la sfida a due Gp dalla fine del Mondiale di

F1 e soprattutto dopo il successo conquistato oggi a Doha, sulla

pista di Losail. Il Il campione del mondo in carica ha dato “appuntmento in Arabia Saudita”, dove a inizio dicembre si

disputerà il penultimo Gp della stagione. “Siamo partiti molto

bene, siamo tornati velocemente in seconda posizione e, alla

fine, il giro veloce mi rincuora molto” ha aggiunto il rivale di

Hamilton, l’olandese Max Verstappen, ancora in testa al

campionato per soli 8 punti. (ANSA).



