F1: Red Bull-Honda anche nel 2022, ecco piani collaborazione

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Honda si appresta a lasciare il mondo

della F1 al termine della stagione, ma il distacco da Red Bull e

AlphaTauri avverrà gradualmente. La scuderia anglo-austriaca ed

il marchio giapponese hanno svelato gli accordi di

collaborazione per il 2022. Questiprevedono che Honda continuerà

a sviluppare la propria power unit per Red Bull e AlphaTauri

durante il 2022. Questa sarà però sotto la supervisione di una

società di nuova costituzione: Red Bull Powertrains.

Honda continuerà a fornire supporto operativo in pista e in gara

dal Giappone durante tutto il mondiale.

Dal 2023, Red Bull Powertrains si assumerà la piena

responsabilità di tutta la produzione e la manutenzione dei

motori. Red Bull, inoltre, assumerà i tecnici che lavorano nella

base britannica di Honda a Milton Keynes. (ANSA).



