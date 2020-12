(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Sergio Perez correrà l’anno prossimo

in F1 con la Red Bull. Lo ha reso noto la scuderia. Il pilota

messicano prenderà il posto del thailandese Alexander Albon che

resterà nella scuderia come test driver e terzo pilota. Nella

stagione 2021 Perez sarà quindi compagno di squadra

dell’olandese Max Verstappen, vincitore dell’ultimo gran premio

del 2020. Il contratto firmato e’ valido per una stagione

(ANSA).



