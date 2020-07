F1: riparte il mondiale, Hamilton resta il pilota da battere

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Con quattro mesi di ritardo, riparte il Circus della Formula 1. Si ricomincia domenica, dal Gran Premio d’Austria, pista su cui il Campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto solo una volta. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint, il pilota della Mercedes è pronto ad interrompere il digiuno sul circuito austriaco che dura dal 2016 e parte davanti a tutti, a 2.25. Alle sue spalle la Red Bull di Verstappen, a 3.50, mentre sul terzo gradino del podio si piazza il pilota della Ferrari, Charles Leclerc a 5.00.

Il Mondiale sembra ripartire da dove si era fermato e cioè con Hamilton dominatore. Il pilota della Mercedes si conferma grande favorito per la F1 2020 e, con 6 titoli vinti, potrebbe eguagliare il record di vittorie mondiali di Schumacher, a quota 7. Il successo del britannico è a 1.50. Dietro di lui, a distanza, l’altro pilota Mercedes, Bottas a quota 5.00, seguito da Verstappen, a 6.00.

Ferrari ancora lontana dal titolo ma con Leclerc che parte davanti a Sebastian Vettel: il monegasco ha convinto nella sua prima stagione in rosso, tanto da essere indicato da molti come il vero anti-Hamilton per il 2020 ed è subito dietro il podio dei favoriti, a 7.50. Vettel, alla sua ultima stagione con la scuderia del cavallino, è molto indietro, il tedesco non va oltre 12.00. (ANSA).



