F1: Romeo (Lega), in Manovra 20mln per l’Autodromo di Monza

(ANSA) – MILANO, 21 DIC – E’ stato approvato in commissione

Bilancio del Senato un emendamento della Lega per destinare 20

milioni di euro all’Autodromo di Monza. “Per i 100 anni

dell’Autodromo, monumento nazionale dell’automobilismo

italiano, è stato approvato in commissione l’emendamento della

Lega che destina risorse all’impianto – ha spiegato in una nota

il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo -: 5

milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023. Ora attendiamo il

placet definitivo dell’aula nelle prossime 48 ore”.

Le risorse serviranno all’ammodernamento in vista della

ricorrenza e per il Gran Premio di F1. “Avere una struttura

all’avanguardia per un impianto simbolo in tutto il mondo è un

biglietto da visita per Monza, per la Lombardia e per tutto il

Paese”, ha concluso. (ANSA).



—

