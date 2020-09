F1: Russia; nuovo cambio per Albon, Leclerc parte decimo

(ANSA) – ROMA, 27 SET – Sarà ancora più in salita il Gran

Premio della Russia di Alex Albon, dopo una qualifica non di

certo esaltante che lo aveva relegato al decimo posto in

griglia. I meccanici della Red Bull sono stati costretti a

sostituire il cambio sulla RB16 del pilota thailandese, che

perde così cinque posizioni arretrando fino alla 15esima

casella. Stessa sorte anche per Nicholas Latifi, che quindi

partirà in fondo al gruppo facendo avanzare di una posizione

l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

Dopo la sostituzione del cambio per la Red Bull di Albon la

griglia è così cambiata: Leclerc scatta dalla 10/a posizione,

Vettel dalla 14/a. Sono 5 le posizioni di penalità per la Red

Bull; sostituita la stessa componenete anche alla Williams di

Latifi (da 19° a 20°). (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte