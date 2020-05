F1: Sainz, alla Ferrari per fare qualcosa di speciale

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Stanno per trovare un ragazzo che lavora sodo, che andrà in Italia, passerà molto tempo a Maranello, così come ho trascorso molto tempo alla McLaren. E proverò a costruire qualcosa di speciale con la Ferrari, come ho provato a costruire qualcosa di speciale in McLaren”: così Carlos Sainz in una intervista al sito ufficiale della Formula uno parla della sua prossima scuderia. Lo spagnolo, che dal 2021 sostituirà Sebastian Vettel, ha sottolineato di voler dare il massimo questa stagione con la McLaren: “Voglio lasciare la McLaren nel miglior modo possibile. Farò del mio meglio quest’anno allo stesso modo in cui stavo dando il meglio dell’anno scorso”.

Sainz si è detto “molto motivato” parlando del suo futuro a Maranello. “Quando il prossimo anno sarò alla Ferrari, niente mi renderà più felice che vedere la McLaren sul gradino più alto del podio”, ha concluso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte