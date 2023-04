F1: Sainz, lo shootout in Azerbaijan non sarà facile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Favorevole al format della Sprint,

lo shootout non sarà facile anche per gli orari e servirà subito

concentrazione. Anche la Sprint sarà emozionante”. Alla vigilia

del Gp di Formula 1 dell’Azerbaijan Carlos Sainz dice la sua sul

nuovo format: “Dura per noi, ma se serve a rendere migliore il

prodotto… lo facciamo. Lo scorso anno un doppio ritiro, ma dopo

tre gare conosciamo la macchina meglio per capire la direzione

da seguire con lo sviluppo. Capire punti deboli e di forza,

nostri e degli altri, per poter lottare. Le nostre possibilità a

Baku saranno più o meno le stesse di Melbourne, spero di essere

ancora più competitivo”.

“L’addio di Mekies? A livello personale dico che è una persona

forte e valida – aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari – ma

lui crescerà nella sua carriera, diventerà team principal, e non

poteva non accettare. Ma anche noi stiamo ristrutturando il team

e chi arriverà compenserà le perdite avute negli ultimi mesi. Ho

fiducia nell’approccio di Vasseur e nella dirigenza”. (ANSA).



