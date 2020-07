F1: Sainz “pronto per il 2021, voglio aiutare la Ferrari”

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Carlos Sainz jr già guarda alla

prossima stagione in Ferrari. Il pilota spagnolo della McLaren,

ospite a ‘Paddock Live show’ su Sky si è detto molto “motivato.

Mi sento pronto per il 2021, mi motiva molto andare alla

Ferrari, che non è nel suo miglior momento. Voglio dare il mio

input e provare ad aiutarli, so che stanno già lavorando forte

per migliorarsi per il prossimo anno. Negli ultimi 3-4 la

Ferrari è sempre stata forte e competitiva”. In Ferrari avrà i

consigli di un due volte campione del mondo come papà Carlos: “Mio papà è tranquillo- Anche mio nonno è stato entusiasta del

mio passaggio in Ferrari”.

Sainz conosce l’Italia e parla bene la lingua: “Ho cominciato

ad andare in Italia verso gli 11-12 anni con i go kart, poi ho

fatto tre anni alla Toro Rosso e ho perfezionato la mia lingua.

Sono stato in team inglesi e mi sono scordato un po’ l’italiano.

Con Leclerc parlo italiano e un po’ in inglese quando dobbiamo

confrontarci su temi tecnici, mi trovo bene con lui e abbiamo un

bel rapporto”. (ANSA).



—

