F1: Sakhir; Russell si ripete, domina anche seconde libere

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – George Russell concede il bis,

confermando di non volere far rimpiangere l’assente Lewis

Hamilton, fermato dal Covid. Il 22enne britannico fa registrare

il migliore tempo anche nelle seconde libere del Gp di Sakhir di

F1, in Bahrain, al volante dell’iridata Mercedes: di 54″713, il

suo tempo-super, alla fine della seconda sessione di prove.

Secondo riscontro per la Red Bull di Max Verstappen, apparsa

oltremodo competitiva nella circostanza, che ha chiuso in

54″841. Terzo tempo per il messicano della Racing Point, Sergio

Perez (54″866), quarto il francese Esteban Ocon su Renault

(54″940) e quinto il thailandese Alexander Albon con l’altra Red

Bull (55″036). La Ferrari del tedesco Sebastian Vettel non è

riuscita ad andare oltre il 16/o crono, in 55″830, mentre il

monegasco Charles Leclerc è stato costretto a fermarsi. (ANSA).



—

