F1: Sakhir; Verstappen domina terze libere, poi Bottas

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Primo Verstappen, poi Bottas e Gasly;

questo l’ordine di classifica delle terze prove libere in vista

del gran premio di F1 che si correrà domani sul circuito di

Skhir in Bahrein.

Lontane dai primi posti le Ferrari: Leclerc ha fatto il 13mo

tempo, Vettel il 15mo. Russell, il sostituto di Hamilton, che

ieri aveva primeggiato, oggi non è andato oltre il settimo

tempo.

Verstappen con la Red Bull ha fatto il miglior giro nel tempo di

54.064, migliorando questo registrato ieri da Russell con la

Mercedes. Anche Bottas, occasionale compagno di scuderia el

britannico, ha fatto meglio, fermando il cronometro a 54.270 e

così pure Gasly con l’AlphaTauri a 54.427.

Le rosse di Maranello hanno invece chiuso rispettivamente con

790 e 794 millesimi di distacco dall’olandese. Meglio ha fatto

l’italiano Giovinazzi, 11mo a 781 millesimi. Ora parola alle

qualifiche. (ANSA).



