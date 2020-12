F1, Sakhir: Vettel “Prima sessione ok, seconda da dimenticare”

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – “Oggi abbiamo vissuto una giornata a

due facce: la prima sessione è stata ok, definirei la seconda da

dimenticare. Abbiamo provato alcune regolazioni sulla macchina,

ma l’abbiamo resa troppo aggressiva e non era quello di cui

avevamo bisogno. Spero che domani potremo colmare il gap con i

nostri rivali e tornare sulla strada giusta”. E’ il commento di

Sebastian Vettel dopo le libere del Gp di Sakhir, in Bahrain.

“La configurazione in uso questo week-end, forse, è un po’

troppo corta: quando ti sembra che il giro stia per iniziare è

praticamente già finito. Comunque, direi che non ci sono

problemi: la curva 4 è simile a quella della scorsa settimana,

anche se è un po’ più veloce, perché la traiettoria è più

aperta, mentre il tratto con le curve 7 e 8 è abbastanza

sconnesso, si sale sui cordoli in maniera aggressiva. Questa

parte è piuttosto insidiosa ma non è male da guidare. Pensando

alla qualifica, con 20 macchine in pista, credo che il Q1 sarà

assai serrato, in particolar modo per il traffico”. (ANSA).



