F1, Schumi jr sarà pilota riserva Ferrari in prossima stagione

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Il tedesco Mick Schumacher, figlio di

Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella

stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas.

Lo ha annunciato il team principal della scuderia di Maranello,

Mattia Binotto.

“Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa

parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa

accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari”, ha

spiegato ieri sera Binotto in una conferenza stampa online: “Se

ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle

opportunità”. (ANSA).



