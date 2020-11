F1: sindaco di Imola, ritorno del Gp un grande risultato

(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – “Dopo il Campionato del Mondo di

Ciclismo, a fine settembre, anche oggi con il Gran Premio di

Formula 1 abbiamo vissuto un grandissimo risultato. Voglio prima

di tutto ringraziare l’intera macchina organizzativa, perché

quando si raggiunge un traguardo del genere, bisogna dire grazie

a chi dietro le quinte ha fatto tutto questo lavoro ed ha potuto

garantire un simile risultato”. Lo dice il sindaco di Imola,

Marco Panieri, alla fine della giornata che ha riportato la F1

nella città in provincia di Bologna dopo 14 anni di assenza.

“Mi dispiace per tutti quei cittadini che hanno cercato di

vedere la gara da fuori, sentendo anche solo il rombo, senza

poter accedere all’impianto. Ritengo che oggi la Regione, il

Comune e l’autodromo di Imola abbiano dimostrato a tutto il

mondo che abbiamo le persone giuste per ospitare il Gran Premio

di F.1, anche a porte chiuse. L’amarezza ovviamente c’è, perché

vedere le tribune vuote è un peccato, tuttavia sappiamo che la

salute viene prima di tutto. Guardiamo ora al futuro con

fiducia, sapendo che siamo stati in grado di mettere in pista,

dopo 14 anni, un grande Gran Premio, grazie ad un prezioso

lavoro di squadra, con forte passione e grande cuore, come è

nella storia del nostro autodromo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte