F1: ‘sono tornato’, Hamilton termina esilio dai social

(ANSA) – LONDRA, 05 FEB – “I’ve been gone. Now I’m back!”.

“Sono andato. Ora sono tornato!”. Con quete parole, accompagnate

da una foto che lo ritrae sorridente nel Grand Canyon, e postate

su Twitter e Instagram, Lewis Hamilton termina l’esilio dai

social che si era imposto dopo la fine dell’ultimo Mondiale di

F1, in cui aveva perso il titolo mondiale all’ultimo giro,

superato da Mx Verstappen nel Gp di Abu Dhabi.

Il 37enne pilota pluricampione del mondo ha quindi rotto un

silenzio social che durava da quasi due mesi (l’ultimo post su

Twitter e Instagram risaliva allo scorso 11 dicembre) e ora

Hamilton, che con la Mercedes ha un contratto anche per la

stagione 2022, sembra voler allontanare le voci di un clamoroso

ritiro dalle corse. (ANSA).



