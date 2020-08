F1: Spagna; Mercedes domina anche libere 3, sesto Leclerc

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Continua il dominio Mercedes a

Montmelò in attesa delle qualifiche alle 15. Terza e ultima

sessione di libere chiusa con il miglior tempo della Mercedes di

Lewis Hamilton in 1:17.222. Poi Bottas, Verstappen e Sainz. In

ombra la Racing, che però ottiene il quinto posto con Perez.

Sesto Leclerc su Ferrai e dodicesimo il compagno di scuderia

Vettel per la Ferrari. Bene l’Alpha Tauri, Ocon a muro nel

finale con la Renault.

Brivido nel finale della terza sessione di prove libere a

Barcellona. Distrazione e incomprensione tra Ocon e Magnussen,

con il danese della Haas che frena davanti al francese

nell’ultimo giro di lancio. Ocon sterza improvvisamente

all’uscita dalla curva per evitare la Haas e finisce a muro con

la sua Renault. Il pilota sta bene, danni da valutare alla RS20.

(ANSA).



—

