F1: Turchia; Leclerc “un disastro, e non me lo spiego”

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Normalmente mi piace essere

ottimista ma stavolta veramente non capisco cosa sia successo.

Stamattina pioveva ed ero molto fiducioso In qualifica invece

era un disastro. Non riuscivo a rimanere sulla pista, prendevamo

sei secondi mentre stamattina eravamo pari alla Red Bull”. Lo ha

detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le qualifiche

del Gp della Turchia.

“Non ho niente che lo spieghi – ha aggiunto il monegasco ai

microfoni di Sky sport -. Io sicuramente non sono stato

perfetto, ma sei secondi mi sembrano tantissimi. Dobbiamo

lavorare e capire perché con la pioggia e con le gomme da

bagnato estremo facciamo fatica. Ci è capitato in passato, ma il

distacco oggi è veramente grande”.

Sebastian Vettel ha la sua spiegazione del netto calo di

prestazioni delle Rosse rispetto alle libere “Con la pioggia per

noi è difficile, è complicato portare in temperatura le gomme –

ha detto sempre a Sky Sport -. Abbiamo provato di tutto, ma

quando trovi pochi gradi in più sulla pista la macchina si

rivela diversa. Il nostro ritmo domani sarà migliore rispetto a

oggi, vediamo in gara come ci comporteremo”, ha concluso il

tedesco. (ANSA).



