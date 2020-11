F1: Turchia; prime libere a Verstappen, Lclerc 3/0

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Buona prova della Ferrari, male le

Mercedes nelle prime libere del gran premio di Turchia di F1 che

sono state dominate dalla Red Bull. Il più veloce di tutti

infatti è stato Max Verstappen (miglior tempo sul giro in

1:35.077), davanti al compagno di scuderia Alexander Albon e a

Charles Leclerc sulla Ferrari, staccati rispettivamente di 241

e 430 millesimi. Buon quinto tempo di Sebastian Vettel con

l’altra rossa, in ritardo di 543 millesimi, preceduto da Pierre

Gasly con l’Alpha Tauri (+466).

Soltanto 15mo tempo per il campione del mondo in carica Lewis

Hamilton, mentre se l’è cavata meglio il compagno di squadra

Valtteri Bottas finito nono.

Va detto che le prove di questa mattina sono state effettuate su

una pista bagnata completamente in più punti per pulirla, ma con

un asfalto molto nuovo, cosa che ha reso le cose non facili per

i piloti. Nel pomeriggio la seconda sessione. (ANSA).



