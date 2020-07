F1: ‘un incubo Rosso’ disastro Ferrari fa il giro del mondo

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “Un incubo Rosso”. Questo il titolo

con cui il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’ definisce la

disastrosa partenza della Ferrari nel secondo atto del Gran

Premio d’Austria di Formula 1 in cui Leclerc e Vettel si sono

autoeliminati a causa di una manovra azzardata in avvio del

giovane pilota monegasco. ”Le Ferrari si buttano fuori”,

scrive invece l’altro quotidiano iberico ‘As’, mentre per il

francese ‘L’Equipe’ ‘il fallimento della Ferrari nel GP di

Stiria è evidente e mette la scuderia in un tunnel la cui uscita

si sta allontanando giorno dopo giorno”.

Il quotidiano inglese Daily Mail mette in evidenza le parole di

Leclerc dopo l’incidente al semaforo verde dello Spielberg dove

si è assunto la piena responsabilità di quanto è successo: ”Le

scuse non sono sufficienti in momenti come questo. Sono deluso

di me stesso e deluso per la squadra ” (ANSA).



—

