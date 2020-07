F1: Ungheria; Leclerc, non vedo l’ora di tornare in macchina

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “Non vedo l’ora di tornare in

macchina. L’Hungaroring mi piace perché è un tracciato

estremamente tecnico con diversi punti nei quali un eventuale

errore può essere pagato a caro prezzo in termini di tempo sul

giro”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista del

Gp d’Ungheria. ”Per questo, specie in qualifica, è vitale non

commettere errori per mettere insieme il tentativo perfetto.

Budapest è una delle mie tappe preferite nel calendario, perché

la città è splendida e i tifosi sono molto appassionati. In

questa edizione non li potremo avere sugli spalti ma ci

seguiranno da casa e spero di poterli far divertire”. (ANSA).



