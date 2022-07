F1: Ungheria; Verstappen e Perez al via con motore nuovo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Max Verstappen e Sergio Perez saranno

al via del GP di Ungheria di F1 con un nuovo motore sulle loro

Red Bull, ma rimanendo all’interno della dotazione per i

componenti del propulsore. Quindi non sconteranno penalità e

conservano rispettivamente il 10mo e l’11mo posto in griglia.

Ieri Verstappen ha accusato un problema durante le qualifiche.

La coppia di piloti Red Bull ha optato anche per nuovi scarichi.

Partirà invece dalla pit lane Pierre Gasly, dopo aver montato

una nuovo propulsore sulla sua AlphaTauri AT03 (il quarto, oltre

ad un nuovo accumulatore e elettronica di controllo) senza

l’approvazione del delegato tecnico della FIA Jo Bauer. (ANSA).



