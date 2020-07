F1: Ungheria; Vettel, non sorpreso di essere stato doppiato

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Possiamo dire di essere tornati alla

normalità. La prima gara in Austria è stata un’anomalia. La

seconda in Austria non l’abbiamo fatta e ora siamo arrivati

qui”. Così al termine del Gp d’Ungheria Sebastian Vettel

sintetizza la gara sua e della Ferrari. “Oggi – aggiunge il

pilota tedesco – è stata una giornata in cui potevo finire

quinto o sesto, come di fatto è stato. Non più in alto. Mercedes

non è affatto una sorpresa e non sono nemmeno sorpreso di essere

stato doppiato: era già chiaro prima della gara che sarebbe

successo”. (ANSA).



