F1: Usa; pole a Verstappen, anche Hamilton in prima fila

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – L’olandese Max Verstappen, al volante

di una Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche

ufficiali del Gp degli Usa di F1, sul circuito di Austin, in

Texas, girando in 1.32: 910. Secondo miglior tempo per il suo

grande rivale Lewis Hamilton, con la Mercedes, mentre l’altro

pilota della Red Bull, il messicano Sergio Perez, ha ottenuto il

terzo tempo. Accanto a lui, partirà in seconda fila il

ferrarista Charles Leclerc, che ha ottenuto il quinto tempo ma

beneficia della penalizzazione inflitta al finlandese della

Mercedes Valtteri Bottas. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte