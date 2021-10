F1, Usa: seconde libere a Perez, Leclerc settimo e Sainz nono

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Sergio Perez su Red Bull è stato il

più veloce nelle seconde libere del Gp degli Stati Uniti, nel

circuito di Austin, con il tempo di 1’35″946. Secondo Lando

Norris su McLaren, a 0″257 e terzo Lewis Hamilton su Mercedes, a

0″364. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il

settimo tempo, a 0″626 da Perez; nono crono per l’altro

ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz jr, in ritardo di 0″973.

Scintille e brividi fra Max Verstappen (Red Bull) – che nelle

seconde libere ha ottenuto l’ottavo tempo, a 0″874 da Perez – e

l’iridato Hamilton: i due piloti hanno ingaggiato un serrato ‘ruota a ruota’ nel rettilineo fino a toccarsi, quindi

l’olandese ha mostrato il dito medio al britannico, dandogli

dello “stupido idiota” via radio. Un succoso aperitivo di quello

che potrebbe accadere domenica nel Gp texano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte