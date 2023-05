F1: Vasseur, è lecito essere ottimisti per Barcellona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Dimenticare l’avvio di stagione e

cercare di vivere un bel weekend. E’, in pratica, il pensiero di

Frederic Vasseur, il team principal di una Ferrari pronta a

ripartire dalla Spagna dopo il weekend sottotono di Monaco

chiuso con il sesto posto di Leclerc e l’ottavo di Sainz.

Si ricomincia da un circuito, quello del Montmeló, dove la

scuderia di Maranello porterà degli aggiornamenti, sperando di

dare una svolta alla stagione. Basteranno le novità in Catalogna

per cambiare rotta? “Stiamo lavorando duramente, porteremo degli

aggiornamenti ma questo non vuol dire cambiare filosofia – ha

detto il team principal, come riporta il sito di Sky -. Quando a

Montecarlo, abbiamo commesso degli errori, ma non penso che sia

stato un disastro. Abbiamo commesso degli errori come team e

piloti, ma non è stata una questione di feeling. Quello che è

accaduto sarebbe stato frustrante per chiunque, figuriamoci per

chi, come Leclerc, correva a casa sua. Ma è in questi casi che

dobbiamo tenere la testa alta. La stagione è ancora lunga e non

è certo l’unica in calendario. Dobbiamo ripartire a Barcellona

sperando di fare un grande fine settimana”. Poi, andando più nel

dettaglio: “sabato abbiamo commesso un errore che ci è costato

caro, perché credo che partendo dalla terza posizione la nostra

avrebbe potuto essere una gara diversa. Dobbiamo imparare da

questa situazione. Non sto cercando di trovare scuse, ma

dobbiamo rivedere completamente la situazione”.

I motivi per cercare di essere ottimisti, sono perché “penso

ci sia margine di miglioramento in termini di prestazione,

d’altra parte sarebbe un errore durante la stagione cambiare del

tutto quella che è la base. Spero faremo un passo avanti a

Barcellona, ma non sarà la fine dello sviluppo dell’auto in

termini di aggiornamenti. Per i piloti è stato difficile trovare

il limite, oggi stiamo lavorando per sviluppare l’area delle

sospensioni”. (ANSA).



