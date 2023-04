F1: Vasseur, ‘Ferrari è in lotta, questa è la cosa importante’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Dobbiamo capire dove migliorare

entro domani e ci riproviamo. Sarà una pista con temperatura

diversa e dovremo giocare di strategia: le Red Bull sono in

vantaggio per la velocità di punta, con il Drs che è una sfida

loro in vantaggio per la velocità di sono stati un razzo

spaziale”. Fred Vasseur, team principal della Ferrari, cerca di

vedere con realismo le chance delle Rosse nel gp

dell’Azerbaigian: Charles Leclerc, secondo nella sprint race,

partirà domani dalla pole. “Saremo in lotta e questa è la cosa

importante – dice Vasseur -. Sulla gestione delle gomme dobbiamo

migliorare, Baku per la velocità di punta non è il migliore per

noi ma ci riproviamo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte