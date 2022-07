F1: Verstappen, ‘circuito Austria mi piace, mi sento a casa’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “Qui in Austria mi sento a casa, e

non solo perche’ e’ la patria del nostro team: il circuito mi

piace, si adatta particolarmente alle mie caratteristiche”:

cosi’ Max Verstappen, della Red Bull, avverte gli avversari

nella prima conferenza stampa in vista del Gp d’Austria di

Formula 1. “Il mio temperamento in gara? – ha poi aggiunto il

Campione del Mondo, rispondendo a una domanda sulle sfuriate dei

piloti con i team, durante le gare – Il giorno in cui non mi

arrabbierò più magari non correrò più. Certo, bsogna mantenere

la calma il più possibile” (ANSA).



