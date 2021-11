F1: Verstappen-Hamilton, nuovo duello in Messico

Condividi l'articolo









Messico, Brasile, Qatar: tre gare in tre settimane che possono decidere il mondiale di formula uno.

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono divisi da appena 12 punti.

Un testa a testa pronto a ripetersi anche domenica sera nel gran Premio del Messico, 18/a prova della stagione che torna dopo due anni di assenza. Il circuito Hermanos Rodriguez si prepara ad una nuova sfida tra il giovane olandese e il britannico campione del mondo. “Nuova settimana, nuove possibilità” è stato il post di Hamilton sul suo profilo Instagram.

L’appuntamento di Città del Messico si corre in altura, con il tracciato messicano posto a 2238 metri sul livello del mare.

Un dato non trascurabile che comporta tutta una serie di problematiche che altrove non si tengono mai in conto. La Red Bull sulla carta parte favorita, almeno stando ai precedenti gp messicani: vittoria nel 2017 e nel 2018. Occhi puntati non solo su Verstappen e Hamilton, ma anche su Sergio Perez (che cerca gloria in casa), e Valtteri Bottas, chiamati a fare gioco di squadra.

Per la prima volta al volante di una vettura che gli permette di “sognare la vittoria in casa”, Perez punta a “un grande risultato” questo fine settimana, dopo due terzi posti in Turchia e negli Stati Uniti. Un altro podio (il primo per un messicano in patria) è a portata di mano, sapendo che la Red Bull ha a priori l’auto più efficiente in quota. Difficile però immaginare di preoccupare il compagno di squadra Max Verstappen, in lotta per il titolo.

