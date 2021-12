F1: Verstappen vende sua Honda Civic per beneficenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – CarNext, uno dei principali

marketplace online B2C e B2B di auto usate in Europa, annuncia

oggi che Max Verstappen, campione del mondo di Formula Uno,

venderà la sua “work car” Honda Civic Type R su CarNext.com,

dopo la conclusione del campionato di Formula Uno del 2021.

L’auto sarà in vendita il 23 dicembre per 33.333 euro, e il

ricavato andrà all’ente di beneficenza selezionato da CarNext,

Wings for Life di RedBull. Verstappen ha utilizzato la sua Honda

personalizzata per raggiungere le piste di F1 in tutto il mondo

durante tutta la stagione.

Come per ogni veicolo sulla piattaforma CarNext, l’auto di Max

è stata controllata e completamente ricondizionata prima della

vendita ed è visionabile sul sito di CarNext dal 14 dicembre. Si

seguirà la regola del “primo arrivato-primo servito” e CarNext

consegnerà l’auto a casa del fortunato cliente. Una volta

completato l’acquisto, CarNext donerà tutti i proventi a ‘Wings

for Life’, la fondazione no-profit creata dal due volte campione

del mondo di motocross Heinz Kinigadner e dal fondatore della

Red Bull Dietrich Mateschitz nel 2004, che sostiene le cure per

lesioni del midollo spinale e per la paraplegia.

“Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona

causa come quella sostenuta da Wings for Life – il commento di

Verstappen – e mi sono affidato al mio partner CarNext per

essere sicuro che la vendita sia in buone mani. Per ‘salutare’

la mia Honda, l’ho portata a fare un ultimo giro, come potete

vedere nella campagna. Spero che il nuovo proprietario possa

godere della sua guida quanto me”. (ANSA).



