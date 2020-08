F1: Verstappen,secondo posto era massimo risultato possibile

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Penso proprio che oggi io abbia

centrato il miglior risultato possibile. Non avevo il passo di

Lewis Hamilton, lo si è visto, ma sono comunque contento di

quello che ho fatto”. Lo dice Max Verstappen nel corso delle

interviste di rito post-gara, condotte da Martin Brundle. Per

l’olandese della Red Bull, “la partenza è stata cruciale, sono

stato in grado di superare Bottas, dopodiché ho provato a

procedere con il mio passo. Nel finale temevo che il finlandese

mi potesse attaccare, ma vedevo che non mi guadagnava granché,

per cui non ho dovuto fare altro che gestire la vettura”.

Intanto Hamilton sembra inarrivabile: per contrastgare il

britannico la Red Bull proverà a proporre novità a livello

tecnico? “Non so se porteremo aggiornamenti particolari –

risponde Verstappen -, ma ogni volta che noi proviamo a far

crescere la nostra vettura, il problema è che lo fa sempre anche

la Mercedes”. (ANSA).



